شكرا لقرائتكم خبر عن العالم بيتكلم صيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

مارلين سلوم

لا يمكن للمرء أن يعيش في بلد، دون أن يدقق في تفاصيل الحياة فيه. والتفاصيل لا تقتصر على ما تراه العين في الشوارع، والأجواء العامة التي تسود في كل مكان، ولا النظافة والنظام والالتزام بالقوانين.. بل ينتقل من هذه المشاهد العامة والتي يعتاد عليها مع الوقت، إلى التوقف عند العلاقة الوطيدة بين القرارات التي تصدر عن الدولة، والاتجاه الذي تسلكه في مخططاتها الحالية والمستقبلية من جهة، ومدى جدية وسرعة تفعيلها في الواقع، وتأثيرها على المؤسسات من جهة أخرى.

من الطبيعي أن يأخذ كل توجّه جديد وقته كي يصبح واقعاً ملموساً، منعكساً على المجتمع والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي بعض الدول، يبقى التخطيط مرسوماً على الأوراق ومدرجاً على جداول الأعمال المستقبلية، وكأن المستقبل سيأتي بعد ألف عام!.

نتحدث عن اتجاهات الدول ومخططاتها وانعكاساتها على مجتمعاتها، من منطلق ما يحصل في الإمارات، حيث تشعر بأن أي قرار لا بد أن ترى انعكاسه على الأرض، كالشمس والظلال، لا يفترقان ولا يتأخر أحدهما عن الآخر.

قرار تدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة داخل الدولة، يشكل انعكاساً واقعياً وسريعاً لرؤية الإمارات وتقديراً لمكانة الصين اليوم على خريطة العالم، وترجمة للعلاقات الوطيدة والروابط بين البلدين. ففتح الأبواب لا يقتصر على التبادل التجاري ولا الترويج السياحي فقط، بل للثقافة واللغة دور مهم في هذا المجال، ولا بد من تأهيل الشباب لتولي هذه المهام منذ الآن.

«العالم بيتكلم صيني»، عبارة تجسد ما نحن مقبلون عليه، حيث ستصبح اللغة الصينية وفي وقت قريب من أوائل اللغات في العالم، وتعلمها مطلب ملحّ للجميع. وإنما إدراجها ضمن المناهج التعليمية اليوم، خطوة لافتة ومهمة، تصب في إطار توسيع الأفق أمام الطلاب، استعداداً لمواكبتهم للعصر والانخراط فيه بقوة.

إنها خطة تربوية ذكية، تعتبر الإمارات سباقة فيها، وتؤكد حرص وزارة التربية والتعليم على التطلع باستمرار إلى المستقبل، وتأهيل الأطفال والشباب مبكراً له، من أجل التعامل معه بوعي وثقة.

ليست المدارس وحدها التي تواكب الانفتاح على الصين، بل شرطة دبي أيضاً، حيث شهدت تخريج الدفعة الأولى المتخصصة باللغة الصينية، والتي تضم 64 موظفاً، من أجل تسهيل التواصل مع مرتادي النقل والمواصلات في المدينة.

[email protected]