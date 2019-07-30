دليل موحد لمعلومات القطاع الصناعي في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استكملت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مشروع دليل الشارقة الصناعي والذي جاء تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية في المساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، وسعياً منها لتطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته في إمارة الشارقة نظراً لما تمتلكه الإمارة من قاعدة صناعية تعد الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة.

شارك في المشروع عدد من الجهات المحلية والحكومية منها وزارة الطاقة والصناعة والإدارة العامة للدفاع المدني وبلدية مدينة الشارقة ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة مياه وكهرباء الشارقة ووزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وزارة الموارد البشرية والتوطين وعدد من الجهات المعنية.

و قال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إطلاقنا لمشروع دليل الشارقة الصناعي يأتي انطلاقاً من الرؤى الاقتصادية التي تبنتها الدائرة وهي الريادة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي بالعمل على تطوير القطاع الصناعي وتبسيط وتوضيح إجراءاته بمشاركة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في القطاع الصناعي وتجسيداً لرؤية الدائرة بالريادة في تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بما يكفل بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار قائمة على تحقيق الرفاه الاقتصادي في الشارقة.

وأشار إلى أن مشروع دليل الشارقة الصناعي جاء تحقيقاً للرفاه الاقتصادي للإمارة وذلك من خلال رفع مستوى العمل وتحسين الأداء وتطويره وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات الخاصة بالشأن الصناعي وفقاً لأفضل المعايير العالمية من حيث السهولة والوضوح وضمن إطار العمل المستمر لرفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية وتطوير آليات العمل والارتقاء بها.

نقلة نوعية

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن دليل الشارقة الصناعي الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة يعتبر نقلة نوعية في توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية ما يساهم في تطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته حيث تمتلك الإمارة قاعدة صناعية تعد الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة. ويعد الدليل مرجعاً رئيسياً للنشاط الصناعي

وأشار إلى أن إمارة الشارقة نجحت في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مكانتها كوجهة صناعية تواكب التغيرات العالمية وتعتمد على الابتكار والتميز في مختلف المجالات وتجذب الاستثمارات إليها في كافة المجالات

وأشاد بجهود دائرة التنمية الاقتصادية في إصدار الدليل ودورها المهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التنافسية لاقتصاد إمارة الشارقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن إصدار الدليل الصناعي سينعكس إيجاباً على عمليات التطوير والتخطيط المستقبلي لمشروعات البنية التحتية وتوفير الخدمات للمشروعات الصناعية حيث تعمل الهيئة على الاستفادة من البيانات والمعلومات المتخصصة من أجل وضع الخطط والبرامج وتوجيه السياسات المستقبلية لتوفير خدمات أفضل لجميع القطاعات في إمارة الشارقة.

وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة حرصت على أن تكون ضمن الشركاء في هذا العمل المتميز والرائد وتوفير كافة الإمكانات والبيانات والمعلومات المتوافرة لدى الهيئة مشيراً إلى أن توفير المعلومات ضروري لتحقيق التميز والاستمرار في التطوير.

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مواكبة التطورات

كما أكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن إمارة الشارقة تعتبر نموذجاً في جميع المجالات ووجهة مهمة للاقتصاد والاستثمار بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما رسخت مكانتها بفضل هذه التوجيهات والدعم الذي يقدمه سموه وأصبحت مقصداً للمستثمرين، وفي هذا السياق تحرص مختلف الجهات الحكومية في الإمارة على مواكبة كل التطورات والمتغيرات التي تحصل في هذا المجال الاقتصادي الهام وتسعى بشكل دائم لتقديم التسهيلات اللازمة بما يعزز من رؤية الإمارة وأهدافها.



نمو متصاعد



قال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: يمثل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في إمارة الشارقة، واستمر في كل عام بتحقيق نسب نمو عالية ومتصاعدة، بما ينسجم مع رؤية وتوجه دولة الإمارات نحو تأسيس مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتقديم تسهيلات وفرص استثمارية واعدة تعزز من فرص استقطاب شريحة عريضة من المستثمرين العرب والأجانب، بما يحقق التنافسية في هذا القطاع الحيوي والمهم«.

وأضاف العويس:«بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نجح القطاع الصناعي بالإمارة في تحقيق نمو كبير في العام الماضي، ونسعى في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى جانب شركائنا وعلى رأسهم دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى الحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها لتحقيق المزيد، والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة».