شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال 36 مصوراً تزين «الشارقة وجهة نظر 7» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها للصيف معرض «الشارقة، وجهة نظر 7» المبادرة السنوية المخصصة للتصوير الفوتوغرافي والذي يستمر حتى 6 أكتوبر المقبل في الرواقين 1 و2 بساحة المريجة.

وللمرة الأولى هذا العام، لم تحدد ثيمة محددة للمعرض وجرى توسيع نطاق الدعوة المفتوحة لتشمل ليس فقط المقيمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بل أيضاً كل من يود المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

يشارك في المعرض 36 مصوراً من أكثر من 20 دولة، هم هدى عبد المغني، حسام أحمد، مجد علوش، مهرة المهيري، معاذ العوفي، محمد ألتوم، علي عباس أزهر، رنا البابا، صالح بشير، أولجاتش بوزالب، جريجوري دارجنت، رؤوف دشتي، إيماني كوتو، هناء جمال، سيف حسين، رون جون، أولي كيليت، حنان حسن آل خليفة، محمد كيليطو، نديم كوفي، مهشيد محبوبيفار، فيروز محمود، لاكين أوجونبانو، لوجو أوليوامويوا، أمين أوالمكي، رشيد الوطاسي، ثانية بيترسن، كريس ريفيل، آرون روسمان كيس، شبهو أو ساها، عبير عبد المنعم صديق، مروان طحطح، أوليفر توكي، أولجا فوروبيوفا، زكريا واكريم، بحر يوروك أوجلو.

يقدم الفنانون أعمالهم التي تتناول مجموعة من المواضيع الاجتماعية والفكرية والجمالية، عبر مجموعة من الأنماط مثل التصوير المفاهيمي، والتصوير في الشارع، والمناظر الطبيعية للأرض والمدينة، والبورتريه، وتوضح هذه الصور مجموعة واسعة من التقنيات في كل من التصوير الفوتوغرافي الرقمي والفيلمي، مثل المونتاج، والكولاج، وإعادة بناء الأرشيف، والرسم الضوئي.

«بين الماء والوطن» هو عمل مجد علوش ويصور فيه أزمة اللاجئين من خلال رؤيته ومقاربته، وتهدف الصور إلى نقل عواطف الأم وابنتها أثناء رحلة بعيداً عن الوطن. أما مهرة المهيري فتسعى في عملها «تأشير» إلى توثيق رقصة حرب قديمة تؤدى باستخدام بندقية تدعى «ماجما»، من أجل تحفيز الجنود. فيما يستعيد صالح بشير في «باحثون عن وطن» المشاعر التي عاشها جراء الاغتراب والوحدة وضعف الانتماء. وتستكشف هناء جمال في «الجلابية الأخيرة» الحياة الريفية في مدن مختلفة في جميع أنحاء مصر. ويدمج لاكين أوجونبانو بين التصوير الفوتوغرافي للأزياء والبورتريه الكلاسيكي لخلق صور مبهمة مع ألوان خافتة في عمله «تعال انظر إليّ».

«في زمن التقهقر» هو عمل هدى عبد المغني والذي توثق فيه احتفالات قرية «سلخ» بعيد رأس سنة الصيادين. واحتراماً لسخاء الطبيعة، يتوقف السكان خلال هذا اليوم عن أعمال صيد السمك. فيما يهدف أولجاتش بوزالب من خلال أعماله «صبية قونية»، «نساء في دبابة»، «بنادق»، و«سترات مطرية» إلى استكشاف مواضيع الهجرة وشتى أنواع الأسباب التي تدفع الناس إليها، وخوض مثل هذه الرحلات، إضافة إلى الهجرة القسرية لأفراد في مجتمعات تشهد طرد الفقراء لصالح الأغنياء، أو الهرب من مناطق الصراعات الدائرة.