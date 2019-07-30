شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: ميليشيا الحوثى استهدفت سوق آل ثابت فى صعدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى، إن ميليشيات الحوثى ارتكبت مجزرة فى سوق آل ثابت بصعدة، مشيرا إلى أن الحوثى استهدف آل ثابت لوقوفهم إلى جانب الشرعية.

وقال المالكى ـ فى اتصال هاتفى مع قناة "العربية" الاخبارية، مساء الإثنين، إن ميليشيات الحوثى ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية، وأنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثى فى اليمن.

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وأشار الى أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثى إلى جازان، وأدانت الحكومة اليمنية فى وقت سابق اليوم المجزرة التى ارتكبتها المليشيا الحوثية بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتى راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحا، فى حصيلة غير نهائية.

يذكر أن وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى أعلن فى وقت سابق أن الجريمة التى ارتكبتها الميليشيا الحوثية بحق أبناء المنطقة، عقاب جماعى على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة، وتضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الانسانية ، وتؤكد إرهاب ودموية هذه الميليشيا، التى تبث الخوف فى نفوس المواطنين.