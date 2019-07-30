شكرا لقرائتكم خبر عن ١٠٠ منصة استقبال جوازات بمطار المدينة المنورة تستقبل حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة باستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ من خلال الجهود التنظيمية المتمثلة في توزيع الرحلات على خمس صالات ووجود أكثر من ١٠٠ منصة استقبال تم تجهيزها بالكادر البشري المؤهل خصيصاً لاستقبالهم .

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وأوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير أن جوازات المطار ساهمت في إنهاء إجراءات دخول أكثر من نصف مليون حاج بكل يسر وسهولة وذلك نتيجة الخطط المعدة من قبل لاستقبال ضيوف الرحمن ، مؤكدا استمرار الأعمال المكثفة خلال الأيام المقبلة بمضاعفة الجهود ودعم القوى البشرية الذين يعملون على مدار الساعة لإنهاء خطة قدوم الحجيج القادمين لأداء فريضة الحج .

وأضاف أن الأجهزة التقنية الحديثة واللغات المتعددة والمختلفة التي يتعامل بها منسوبي الجوازات عبر قوة جوازات المطار والقوة المساندة من طلبة معهد الجوازات مع ضيوف الرحمن ساهمت في سهولة الاتصال مع الحجاج وإنهاء إجراءاتهم دون وجود أي صعوبات خلال الفترة الماضية ، كما تم زيادة عدد منصات الاستقبال وتزويدها بأحدث أجهزة الكشف عن الوثائق المزورة وأجهزة الحاسب الآلي عالية الدقة والسرعة.