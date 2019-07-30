تحييد إرهابيين اثنين من "بي كاكا" جنوب شرقي تركيا

هكاري/ يلماز كازاندي أوغلو/ الخليج 365
تمكنت قوات الأمن التركية، من تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.
وقال بيان صادر عن الولاية، الإثنين، إنه تم رصد عنصريين من المنظمة الإرهابية في منطقة قرب قاعدة عسكرية بقضاء يوكسك أوفا يوم 25 يوليو/تموز الجاري.
وأضاف أن عملية استهدافهم بنيران مكثفة أسفرت عن تحييدهما.
وأشار البيان أن قوات الجيش والدرك تواصل عملياتها من أجل كشف أنشطة "بي كا كا" الإرهابية ومنعها.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.
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