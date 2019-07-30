موسكو/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين هينيس- بلاسخارت، سبل مساعدة بغداد لتحقيق مصالحة وطنية وإعادة بناء الاقتصاد.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، الإثنين، إن لافروف بحث مع هينيس- بلاسخارت، في موسكو، سبل "مساعدة السلطات العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب الدولي"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.
وأضافت أنه "تم التأكيد على دعم جهود القيادة العراقية لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي التي احتلها تنظيم داعش، لضمان وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه".
وأعرب الطرفان عن "قلقهما إزاء التأثير السلبي لتصاعد التوتر في منطقة الخليج على عملية تحقيق الوفاق بين العراقيين".
و خلال زيارته طهران في 22 يوليو/ تموز الجاري، صرح رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بأن "هناك مؤامرات من البعض لزيادة حدة التوترات في المنطقة، والعراق لم ولن يكون جزءًا من العقوبات على إيران".
وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة؛ على خلفية ملفات عديدة، أبرزها: الاتفاق النووي متعدة الأطراف الموقع عام 2015، وحرية الملاحة في مياه الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يبحث مع مسؤولة أممية سبل مساعدة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.