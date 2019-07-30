"الوفاق الليبية" تنفذ 4 غارات استهدفت تمركزات لقوات حفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، الاثنين، تنفيذ سلاحها الجوي 4 طلعات قتالية استهدفت تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي (التابع للوفاق) عقيد طيار محمد قنونو، إن الطلعات القتالية استهدفت تمركزات لقوات حفتر بمحيط مثلث عين زارة، جنوبي طرابلس و خطوط إمداد لحفتر بمحيط منطقة مزدة جنوبي غريان (جنوب العاصمة)، دون تفاصيل عما إذا كانت هناك أضرار مادية أوخسائر بشرية.

تصريحات قنونو نشرتها الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على موقع "فيسبوك" والتي أطلقتها قوات الوفاق لصد هجوم حفتر على العاصمة طرابلس.

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ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، الثلاثاء الماضي، دون أن تحقق تقدما كبيرًا.



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