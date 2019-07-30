السودان.. وفاة والدة البشير

الخرطوم/الخليج 365

توفيت هدية محمد الزين والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مساء الإثنين، بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، بحسب إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن والدة البشير توفيت بعد معاناتها مع المرض، دون ذكر معلومات عن عمرها او نوع المرض.

وأشارت إلى أن صحتها تدهورت في الأيام الأخيرة وتوفيت بمستشفى علياء التخصصي (يتبع للجيش).

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وأفادت صحيفتا الانتباهة (خاصة) و"باج نيوز" (خاصة) على موقعهما الالكترونيين أن والدة البشير طلبت زيارة ابنها (البشير 75 عاماً) في السجن ولكنها لم تتمكن من ذلك.

وحتى الساعة 20.15 تغ، لم تصدر إفادة من أسرة البشير ولا من السلطات بخصوص ما ذكرته وسائل الإعلام.

وعزل الجيش، البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من خمسة أشهر.

ويقبع البشير في سجن كوبر شمالي الخرطوم، حيث يواجه عدة تهم بينها "التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين" ،و"تدبير انقلاب 1989" والفساد المالي.

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