وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان يستقبل قافلة العلم والمعرفة ويدعم المبادرة

الخليج - حسن القبيسي

أشاد معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية بمبادرة قافلة العلم والمعرفة التي أطلقتها الجامعة الوطنية في بداية يوليو الجاري والتي تزور “٧ محافظات ” واكثر من “١٥ ولاية” بالسلطنة والتي تتوقف في “٥٠ محطة” خلال جولتها التي تقوم بها في السلطنة وتقطع اكثر من “٣٠٠٠ كيلو متر”.

وقال معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية بأن الوزارة تدعم هذه المبادرة التي تدعم المجتمع الرياضي والشبابي من خلال زياراتها التعريفية للأندية الرياضية والمجمعات الشبابية وتساهم في تطوير الشباب من ناحية العلم والمعرفة.

وكان معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية قد إستقبل بمكتبه بديوان عام الوزارة مسؤولي الجامعة الوطنية وفريق قافلة العلم والمعرفة وأكد على دعمه للقافلة التي تساهم في توعية المجتمع الرياضي والشبابي.

وأشاد معالي الشيخ سعد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية بمبادرة الجامعة الوطنية بتقديم “منح دراسية” للشباب الرياضي مثمنا هذا التوجه الذي يؤكد على إهتمام الجامعة في المساهمة بتعليم الشباب العماني لخدمة وطنه.

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* زيارة لنادي الخابورة..

وقامت قافلة العلم والمعرفة بالتوقف في محطتها بالباطنة بزيارة نادي الخابورة وخدمت خلال الزيارة عرضا تعريفيا عن برامجها ودوراتها وخدماتها التي تقدمها للشباب الرياضي منها منح دراسية خاصة بأعضاء النادي ودورات تدريبية مجانية للشباب.

وكان في استقبال القافلة الشيخ سلطان بن حميد الحوسني رئيس نادي الخابورة الذي أشاد بمبادرة القافلة التي تزور الاندية الرياضية وشكر ادارة الجامعة على مبادرتها في تقديم المنح الدراسية والتعريف ببرامجها الاكاديمية وكذلك خدماتها المجتمعية مركزا الحوسني على الأنشطة الاجتماعية التي يتبناها النادي طوال السنة.

وقام فريق قافلة العلم والمعرفة بزيارات المنشآت الرياضية الجديدة التي ينفذها نادي الخابورة والتي تتضمن ملعب جديد لكرة القدم مع المدرجات بجوار ملعب تدريب جانبي وصالة مغطاة للألعاب الثلاثية بالاضافة الى المباني الادارية والفنية الجديدة التي أنهى النادي العمل فيها.

* مجمع الرستاق..

وقامت قافلة العلم والمعرفة بزيارة مجمع الرستاق الرياضي الجديد الذي يستعد لدخول الخدمة ضمن المجمعات الرياضية الشبابية بالسلطنة والذي سيتم افتتاحه الرسمي قريبا.. بعد تدشينه التشغيلي خلال الفترة الماضية.

واطلعت قافلة العلم والمعرفة على المنشآت الرياضية بمجمع الرستاق الشبابي الجديد الذي يضم العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية لخدمة الشباب.