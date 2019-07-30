الأمم المتحدة حصلت على 36% فقط من تعهدات لبرامجها في اليمن

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عمان: اعلن مسؤول أممي الإثنين إن الأمم المتحدة حصلت على 36% فقط من تعهدات خلال مؤتمر جنيف في فبراير بتوفير نحو 2,6 مليار دولار لتغطية برامجها في اليمن العام الحالي، ما يهدد استمرارها.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس "حصلنا على أقل من 36% من التعهدات (...) نواجه في جوانب عديدة من برامجنا مبدأ خفض الحصص أو تأجيل البرامج وهذا يهدد ملايين الأشخاص".

وطالبت الأمم المتحدة خلال مؤتمر جنيف في فبراير الماضي بأكثر من أربعة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لليمن لعام 2019 وأعلن حينها عن تعهدات بقيمة 2,6 مليار دولار.

وأضاف شتاينر "خلال الشهرين أو الاشهر الثلاثة المقبلة، يمكننا أن نتوقع في حال عدم توفر التمويل التراجع عن أكثر من 21 برنامجا وهذا مأسوي، وشيء يجب حتى ألا نتخيله وألا نقبله بالتأكيد".

ووصل المسؤول الأممي الإثنين إلى عمان آتيا من اليمن حيث زار للمرة الأولى، منذ توليه منصبه العام الماضي، هذا البلد الذي يشهد نزاعا مستمرا منذ خمسة أعوام.

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واكد شتاينر أن "على العالم أن لا يدير ظهره لليمن الآن، من المؤلم أن نشاهد أي صراع من الخارج لكن تضامن المجتمع الدولي وكرمه أنقذ حياة ملايين الأشخاص، ويجب الإستمرار بذلك".

واوضح أن أزمة اليمن "لا تزال أسوأ الأزمات الأنسانية في العالم وهي تزداد سوءا مع استمرار القتال والأعمال العدائية، بينما يحتاج 20 مليون يمني أي نحو ثلثيا سكان اليمن الى مساعدة انسانية ويواجه حاليا 10 ملايين شخص خطر المجاعة".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة أكبر بكثير.

ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة.