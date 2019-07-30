شكرا لقرائتكم خبر عن والى شمال كردفان : ٥ قتلى فى حادث مدينة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله والي ولاية شمال كردفان (وسط السودان وغرب الخرطوم) أن ٥ أشخاص قتلوا في أحداث مدينة الأبيض عاصمة الولاية اليوم الاثنين.

وأوضح الوالي المكلف، في تصريحات للصحفيين ، أن بين القتلى ٣ من طلاب المدارس ومواطنين اثنين من الأبيض.

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وقال عبد الله إن مسيرة طلاب وطالبات المدارس الثانوية كانت سلمية بهدف تحسين خدمات النقل، ولكنها انحرفت عن أهدافها بعد أن تدخل بعض المندسين وسط الطلاب.

وأضاف أن الاعتداء قام به مندسون هاجموا فرع بنك الخرطوم لنهب المعدات والممتلكات، كما حاولوا التعدي على البنك الفرنسي فرع الأبيض.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى أنه تم تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة.