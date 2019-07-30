شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل اسم جهاز الأمن السودانى إلى جهاز المخابرات العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسومًا دستوريًا بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى اسم جهاز المخابرات العامة حيث شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010 ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
وأوضح المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.
وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.
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