شكرا لقرائتكم الحريري يلتقي رؤساء الحكومات السابقين وميقاتي عنه: الأمور ستنتهي بما يرضي كل اللبنانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 22:09

عرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مساء اليوم (الإثنين) في السراي الكبيرة، مع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد. وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.



بعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: "سُعدنا بلقاء الرئيس الحريري، وقد وضعناه في أجواء زيارتنا الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية ، وزيارة اليوم هي استكمال لما كنا قد قمنا به من اتصالات معه خلال الفترة الماضية، والآن بحثنا الخطوات المقبلة لمتابعة ما تحدثنا به في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "كان الاجتماع ممتازا، حيث وضعَنا الرئيس الحريري أيضا في صورة الأجواء الداخلية، وهو يعمل بكل صدق وإخلاص لإعادة جمع كلمة اللبنانيين، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن".

وحين سئل: هل وضعكم الرئيس الحريري في صورة أي مخرج يتم البحث به للأزمة الحالية؟ أجاب: "لقد وضعنا بالطبع في صورة مختلف الخيارات الموجودة، وهو على يقين بأن الأمور ستنتهي في القريب بإذن الله، بما يرضي كل اللبنانيين".