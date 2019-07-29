شكرا لقرائتكم التحالف الدولي يستهدف خلية تابعة لـ "داعش" شرق سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ ساعة في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 19:42

قتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" جراء غارة شنّها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في شرق سورية، هي الأولى منذ إعلان القضاء على "الخلافة" المزعومة قبل أربعة أشهر.



وقال الناطق باسم التحالف سكوت راولينسن: "شنّت قوات التحالف غارة على خلية لداعش قرب البصيرة" في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأدت الغارة ليل الأحد - الإثنين إلى مقتل "خمسة إرهابيين لعبوا دوراً أساسياً في تسهيل الهجمات في المنطقة ضد القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء"، وفق راولينسن.

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وتعدّ هذه الغارة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أول غارة يشنّها التحالف في منطقة شرق الفرات منذ اعلان دحر التنظيم من آخر جيوبه قبل أربعة أشهر. والقتلى الخمسة من الجنسية السورية، وفق المرصد.

وبعد انتهاء معركة شرق سورية، أعلنت قوات سورية الديموقراطية (قسد) بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم، تتمثل بملاحقة خلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي.

وتستنفر تلك القوات جهودها في ملاحقة خلايا التنظيم، إلا أن الأخير يواصل تنفيذ هجمات واعتداءات يتبناها دورياً عبر حساباته على تطبيق تلغرام.

ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على "الخلافة" لا يعني أن خطر التنظيم قد زال مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.