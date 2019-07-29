شكرا لقرائتكم أميركا ترفض "عرضاً" إيرانياً لرفع العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران، لندن – أ ب، أ ف ب | منذ ساعتين في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 20:41

أعلنت إيران أن الولايات المتحدة رفضت عرضاً قدّمته لها، لإجراء عمليات تفتيش مشددة لمنشآتها النووية، في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.



وينصّ الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، على مصادقة طهران على "البروتوكول الإضافي" الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، والذي يقضي بإجراء عمليات تفتيش أكثر تشدداً للبرنامج الذري الإيراني، بعد 8 سنوات على إقرار الاتفاق.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قدّم الاقتراح خلال زيارته نيويورك الأسبوع الماضي، لدحض فكرة أن "إيران ترفض المحادثات، فيما ترغب الولايات المتحدة في حوار".

وأضاف: "لو أن الولايات المتحدة تسعى حقاً إلى اتفاق، يمكن إيران أن تحوّل البروتوكول الإضافي إلى قانون، وفي الوقت ذاته تقدّم الولايات المتحدة خطة للكونغرس وترفع كل العقوبات غير القانونية".

واستدرك: "كما توقعنا رفض (الأميركيون الاقتراح)، لأننا نعلم أنهم لا يريدون المحادثات أو التوصل إلى اتفاق يمكن أن يثمر نتيجة ملائمة".

إلى ذلك، استبعدت لندن أي مقايضة مع طهران في أزمة ناقلتَي النفط المحتجزتين.

جاء ذلك بعدما احتجزت بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" قبالة سواحل جبل طارق، للاشتباه في تهريبها نفطاً إلى سورية. ثم احتجز "الحرس الثوري" الإيراني في مضيق هرمز، سفينة الشحن "ستينا إيمبيرو" التي ترفع علماً بريطانياً، وعلى متنها 23 بحاراً.

وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب: "لا تبادل. ليس الأمر نوعاً من مقايضة، بل يتعلّق بفرض احترام القانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي القائم. هذا ما سنصرّ عليه".

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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني لمّح إلى استعداد بلاده لعملية تبادل تنهي الأزمة.

ونشرت طهران اليوم الاثنين تسجيلاً لاتصالات بين قواتها وسفينة حربية بريطانية، أًرفق بتسجيل صوتي بثّه التلفزيون الإيراني، يُظهر كما يبدو الفرقاطة "إتش أم أس مونتروز".

وتضمّن التسجيل الصوتي تحذيراً من "الحرس الثوري"، ورد فيه: "السفينة الحربية البريطانية فوكستروت 236، معكم زورق دورية البحرية سيباه: يُطلب منكم عدم التدخل". ويردّ ضابط على متن السفينة البريطانية أن "فوكستروت 236 موجودة قرب مضيق دولي تواكب سفينة تجارية تعبره". ويردّ الضابط الإيراني بتحذير السفينة البريطانية: "لا تعرّضوا حياتكم لخطر"، علماً أنها كانت قريبة من الناقلة "ستينا إيمبيرو".

وبثّ التلفزيون الإيراني تسجيلاً صوتياً لحادث آخر حصل في 10 الشهر الجاري، يقول فيه الإيرانيون: "السفينة الحربية البريطانية فوكستروت 236، معكم سفينة البحرية سيباه. ناقلة النفط البريطانية بريتيش هيريتدج باتت تحت سيطرتنا. نأمركم بعدم التدخل في العملية".

ومنذ الأسبوع الماضي تواكب "مونتروز" السفن التي ترفع علماً بريطانياً، خلال عبورها مياه الخليج. والأحد وصلت إلى المنطقة المدمّرة البريطانية "إتش أم أس دنكان"، الأكثر تطوّراً في البحرية الملكية. وبذلك تنضمّ إلى "مونتروز" التي ستخضع لصيانة أواخر آب (أغسطس) المقبل. وستُبدل بالفرقاطة "إتش أم أس كنت" أواخر العام.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: "حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر حيوي، ليس فقط بالنسبة إلى المملكة المتحدة بل أيضاً لشركائنا وحلفائنا الدوليين".

وأكد راب أن لندن تصرّ على تشكيل قوة أوروبية لحماية الملاحة في الخليج. وأضاف: "هذا الأمر يجب ألاّ يؤدي إلى صراع جيوسياسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وشدّد على وجوب التركيز على "ما يضعنا في أفضل وضع مع أكبر مجموعة من اللاعبين الدوليين، لحفظ سيادة القانون". ولفت إلى "أهمية حصول المبادرة الأوروبية على دعم أميركي، لضمان استمراريتها".