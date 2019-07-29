شكرا لقرائتكم ترامب يتهم قسّاً أسود بالتحريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعتين في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 19:31
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب القس آل شاربتون من حركة الدفاع عن حقوق السود، بأنه "مخادع يكره البيض والشرطيين".
وعلّق على تغريدة أعلن فيها شاربتون نيته زيارة بالتيمور، وكتب على "تويتر": "آل مخادع ومحرّض، يكره البيض والشرطيين".
وأسِف شاربتون لأن الرئيس يلعب "ورقة الانقسام العرقي"، وزاد في بالتيمور: "لديه حقد على السود والأشخاص الملوّنين".
يأتي ذلك بعدما وصف الرئيس بالتيمور بأنها "مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بجرذان"، منتقداً النائب الديموقراطي الأسود عن المدينة إيلايجا كامينغز.
وتواجه المدينة التي تقطنها غالبية سكانها من السود، مشكلات اجتماعية متفاقمة، مع انتشار المخدرات والجريمة، وتُعدَ من المدن الأميركية الأكثر عنفاً.
ووصفت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي تصريحات ترامب بأنها "عنصرية". لكن الرئيس استأنف هجماته، قائلاً: "بالتيمور تحت إشراف كامينغز لديها أسوأ أرقام الجرائم في الولايات المتحدة. 25 سنة من الثرثرة ولا أفعال! سئمنا من الإصغاء إلى الهراء ذاته".
على صعيد آخر، وقّع ترامب في البيت الأبيض قانوناً يؤمّن صندوق تعويض دائم للمتضررين من هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
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