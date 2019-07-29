شكرا لقرائتكم مصادر بحرينية تكشف لـ"الحياة": الإرهابيان الملالي والعرب تورطا في قتل ضابط وشرطي وتهريب سجناء جو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة – محمد الشهراني | منذ ساعتين في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 22:55

كشفت مصادر بحرينية لـ"الحياة" معلومات عن الإرهابيين أحمد عيسى الملالي، وعلي محمد العرب اللذان نفذ فيهما حكم الإعدام أول من أمس (السبت)، ومدى تورطهما في سلسلة عمليات إرهابية شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وتدرب أحدهما في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وارتباطهما بعناصر إرهابية مقيمة في الخارج.



وأعلنت السلطات في البحرين السبت، عن إعدام ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان دينا بجرائم لها علاقة بـ"الإرهاب"، وقال المحامي العام في البحرين أحمد الحمادي، إن الإعدامات تشمل شخصين دينا بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم قتل وحيازة متفجرات وأسلحة النارية".

وفي قضية منفصلة؛ دين شخص ثالث بـ"قتل إمام مسجد والتمثيل بجثته"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين.

أحمد عيسى الملالي (25 عاماً):

- كان مطلوباً في إحدى القضايا الإرهابية، وصدر في حقه حكم قضائي بسجنه عشر سنوات، بتهمة الانضمام إلى جماعة أو تنظيم غرضه تعطيل القانون أو الاعتداء على الحقوق والحريات.

- تم القبض عليه بتاريخ 9 شباط (فبراير) 2017، برفقة العناصر الإرهابية الذين حاولوا الهرب من البحرين بحراً، بقيادة الإرهابي المتوفي رضا الغسرة، بعدما تمكن من الهرب من مركز الإصلاح والتأهيل "سجن جو" بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2017.

- قام الإرهابي الهارب خارج البحرين حسين علي أحمد داوود (مطلوب أمنياً) بتجنيد أحمد عيسى الملالي، وأعد له برنامجاً تدريبياً على تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة في البحرين بواسطة بعض العناصر التابعة له.

- كلف حسين داوود، الملالي بمراقبة ورصد تحركات الضابط في وزارة الداخلية هشام الحمادي، بعد علم داوود بامتلاك الضابط مزرعة مجاورة لأحمد الملالي.

- بعد قيامه برصد تحركات الضابط؛ كلفه حسين داوود بالتخطيط لاستهدافه ومحاولة قتله، باستخدام سلاح ناري، كما قام بتدبير سلاح "كلاشنكوف" له من طريق بعض عناصره، وتوجه الملالي إلى أحد المساجد، واستلم رشاش "كلاشنكوف".

- رصد الملالي تحركات الضابط الحمادي، وترصد له يوم الحادث في مزرعة قريبة، وأطلق أعيرة نارية عدة عليه.

- أخذ يطلق الرصاص على الضابط الحمادي حتى نفاد الطلقات وتوقف السلاح، ثم قام بإخفاء السلاح في الموقع نفسه بين الزراعات.

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- أقر الملالي أنه أطلق النار على الحمادي بتاريخ 28 كانون الثاني (يناير) 2017، بواسطة سلاح ناري بتكليف من العناصر الإرهابية خارج المملكة.

- كان يستمع إلى "بطولات" الإرهابي رضا الغسرة في السجن وقصص هروبه، وكان يردد بأنه إما أن يصل إلى إيران أو يموت

علي محمد العرب (25 عاماً):

- ضمن العناصر الإرهابية الذين هاجموا مركز الإصلاح والتأهيل "سجن جو" بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2017، وتمكن معهم من تهريب 10 موقوفين، من ضمنهم الإرهابي المتوفي رضا الغسرة.

- أسفر الهجوم عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد، وإصابة عدد آخر من رجال الأمن بإصابات مختلفة.

- قام العرب بإطلاق النار من سلاح "كلاشنكوف" على رجال الأمن في سجن جو، ما أسفر عن استشهاد الشرطي وإصابة عدد آخر.

- أقر أنه كان ضمن العناصر الإرهابية الذين هاجموا "سجن جو"، وبأنه هو من قام بإطلاق النار على رجال الأمن الموجودين عند بوابة السجن.

- قام بتوفير السلاح وشارك مع مجموعة من العناصر الإرهابية بإطلاق النار على دورية أمنية بالقرب من قرية بني جمرة، ما أدى إلى إحداث إصابات بليغة في أحد رجال الأمن.

- تلقى تكليفات من الإرهابي المتوفي رضا الغسرة بتنفيذ أعمال إرهابية.

- تلقى تدريبات في معسكر تابع للحرس الثوري في إيران خلال الفترة من 7 وحتى 25 أيلول (سبتمبر) 2015، شملت استخدام الأسلحة والإعداد والتخطيط لارتكاب الجرائم الإرهابية في البحرين.

- شارك في مد العناصر الإرهابية بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها وتزويدهم بالأموال اللازمة.