شكرا لقرائتكم لبنان: إعتداء على فريق "ام تي في" وإحراق الكاميرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 21:35

تعرّض فريق أخبار تلفزيون "ام تي في" لاعتداء من قبل بعض أصحاب المحال في منطقة صبرا، أثناء مواكبته وتغطيته لحملة إزالة التعديات. وأفادت مراسلة المحطة رنين إدريس: "رافقنا عناصر بلدية بيروت وشرطة بلدية الغبيري من أجل إزالة التعديات في صبرا، وعندما انتقلنا الى ساحة صبرا، حصلت مناوشات بين عناصر البلدية وشبان من أصحاب البسطات، وعندها تم الاعتداء على فريقنا، كما تمّ شتمنا وحرق الكاميرا"، وأضافت "لم تحرّك القوى الامنية أي ساكن، وكان العناصر يتفرّجون على ما يحصل، بإستثناء عناصر أمن الدولة وشرطة بلدية بيروت الذين تحركوا سريعاً لحماية الفريق".



وأكّد محافظ بيروت زياد شبيب الذي كان حاضراً خلال الحملة، "اننا لن نقف عند أي عائق من أي نوع كان، وإذا لم نصل الى نتيجة فسنلجأ الى القانون، وهدفنا حماية الناس وليس القمع ونتشجع بوجود الاعلام الذي يواكب إزالة التعديات ويحق للاعلام ممارسة هذه الحرية"، وأضاف "من يريد أن يخالف ويتعدّى على الاملاك العامة في صبرا سنسطّر بحقه ابتداءً من الغد محاضر ضبط".

من جهته، إستنكر محافظ جبل لبنان محمّد مكاوي الاعتداء على الاعلاميين، وقال: "العمل الذي نقوم به سنستكمله وما حصل سيزيد إصرارنا على إزالة التعديات، والمخالفات التي نزيلها هي بهدف تأمين السير ونأخذ بعين الاعتبار لقمة الفقير، رغم أن التعديات كثيرة ولكن لن نقبل بأن تشكل عائقا أمام مرور الناس".

نقابة المصورين الصحافيين تستنكر الإعتداء

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واتصل نقيب المصورين عزيز طاهر بالزميل داني طانيوس واستنكر ما حصل معه اليوم من اعتداء واطمأن إلى صحته ووضع امكانيات النقابة تحت تصرفه .

واستنكرت النقابة "الاعتداء الذي طاول المصورين الذين كانوا يغطون الاحداث وما تعرض له فريق المصورين من ضرب وتكسير للكاميرات خلال قيامهم بمهماتهم الاعلامية"، مؤكدة مرة جديدة أن "المصورين ليسوا طرفا بالاحداث وعلى الجميع ان يكونوا تحت سقف القانون، مقدمة كل الدعم والمساندة للمصورين والاعلاميين في مهمماتهم".

بدوره، استنكر نادي الصحافة الاعتداء وطالب السلطات المعنية بالقبض على المعتدين ومحاسبتهم، ودعا الجميع إلى "الكف عن مهاجمة الإعلام والإعلاميين الذين يقومون بعملهم ومهماتهم بمهنية وعدم تحويلهم إلى مكسر عصا وفشة خلق في ظاهرة متمادية لم يستطع المعنيون وضع حد لها حتى الآن".

ولاحقاً، أوقفت شعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي الفلسطينيين أ.ح و م.م، اللذين اعتديا على فريق الـ "ام.تي.في".

وغرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلا: "التعرض للاعلاميين أثناء ممارسة مهماتهم، عمل مدان، وما حصل اليوم مع فريق "ام تي في"، هو تعد مرفوض على الحريات".