شكرا لقرائتكم السيسي والعاهل الاردني يرفضان الممارسات الإسرائيلية ويشددان على "حل الدولتين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، القاهرة - "الحياة"، أ ف ب | منذ 4 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 18:24

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي قام بزيارة قصيرة الى القاهرة، اليوم الاثنين، اهمية تسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي "على أساس حل الدولتين.



ويأتي لقاء السيسي وعبد الله الثاني قبل جولة مرتقبة يقوم بها نهاية الشهر مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنر الى الشرق الاوسط لمحاولة دفع خطته للسلام بين الفلسطينين واسرائيل الى الأمام.

وقال التاطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي والعاهل الاردني "توافقا حول اهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وغادر العاهل الاردني مصر بعد لقائه مع السيسي في طريقه الى تونس حيث سيقدم التعازي بالرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

والشهر الماضي عُقد مؤتمر اقتصادي في البحرين لعرض الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط وقد شارك وفدان من مصر والأردن في المؤتمر على مستوى نائب وزير المالية.

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وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان، أن القضية الفلسطينية وملف القدس تصدرتا المباحثات بين السيسي والملك عبد الله في القاهرة، حيث أكد الطرفان "ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستمرار في دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة".

وشدد السيسي والملك عبد الله على "رفض الأردن ومصر للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي أفضت أخيرا إلى هدم عشرات المنازل للفلسطينيين، ما يتطلب تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات الاستيطانية".

وجرى خلال المباحثات، وفق البيان الأردني، "بحث التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سورية أرضا وشعبا".

كما تطرق اللقاء إلى "الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل لإيجاد حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية".

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد العاهل الأردني والرئيس المصري "اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية". وشدد السيسي والملك عبد الله على "أهمية دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه الأمة العربية".

من جهة أخرى، اتفق الجانبان، وفق البيان الاردني، "على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين لتحقيق الازدهار المشترك"، مؤكدين على "أهمية اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة الشهر الحالي، للنهوض بمستويات التعاون الثنائي في شتى الميادين".