شكرا لقرائتكم جونسون ينعى اتفاق "بريكزيت"... ويطالب بروكسيل بتعديله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 20:04

نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقاً توصّلت إليه سلفه تيريزا ماي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، وحضّ قادة التكتل على التخلّي عن معارضتهم لإعادة التفاوض عليه.



وقال خلال أول زيارة له إلى اسكتلندا بعد تسلّمه منصبه: "اتفاق الانسحاب ميت. أثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق، ولكن من الصواب كذلك الاستعداد للخروج من دون اتفاق" بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ولم تعلن الحكومة بعد خطط جونسون لزيارة عواصم أوروبية، وأشارت ناطقة باسم الحكومة إلى أنه لن يزور تلك العواصم إلا إذا بدّلت بروكسيل موقفها. وقالت: "هو يرغب بالتأكيد في لقاء قادة الاتحاد الأوروبي والتفاوض، لكنه لا يرغب في أن يُطلب منه أن يذهب لإبلاغه أن الاتحاد لا يمكنه التفاوض مجدداً على اتفاق الخروج".

وحذر "اتحاد الصناعات البريطانية"، أبرز منظمة لأرباب العمل في المملكة المتحدة، من أن لندن وبروكسيل ليسا مستعدين لخروج بريطانيا من دون اتفاق، ودعا الشركات إلى تعزيز خطط "طارئة".

واعتبرت نيكول سكايز، رئيسة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في اتحاد الصناعات، أن الوضع يشبه "وضع أكياس رمل لتفادي الفيضانات". وزادت: "مع أن مطبخك قد تغمره المياه، ولكن ربما يمكن إنقاذ الطابق العلوي".

كذلك حذر "معهد الشؤون الحكومية" من أن "بريكزيت" من دون اتفاق "سيهيمن على الحكومة لسنوات" ولن يسمح بعمل الكثير لقطاعات، بينها الصحة والتعليم والنقل. وأضاف أن ذلك سيُخضِع المملكة المتحدة لـ "ضغوط تُعتبر سابقة".

وخلال زيارته اسكتلندا، تفقد جونسون قاعدة عسكرية قبل أن يلتقي زعيم المحافظين الاسكتلنديين روث ديفيدسون، الذي يعارض خروجاً من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

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وأعلن جونسون استثمارات جديدة قيمتها 300 مليون جنيه استرليني (332 مليون يورو)، في اسكتلندا وويلز وإرلندا الشمالية.

وقال إن "مشاريع مهمة، مثل صفقات التنمية الحكومية، ستتيح فرصاً في كل البلاد، كي يحقق الجميع تطلّعاتهم". وتابع: "أتطلّع إلى زيارة ويلز وإرلندا الشمالية، للتأكد من أن كل قرار أتخذه بصفتي رئيساً للوزراء، يُعزّز اتحادنا ويقوّيه".

على صعيد آخر، بات جونسون وصديقته كاري سيموندس، أول شخصين غير متزوجين يقيمان في داوننغ ستريت، المقرّ الرسمي لرئيس الحكومة.

وقالت ناطقة باسم داوننغ ستريت: "رئيس الوزراء انتقل رسمياً اليوم (الاثنين). شريكة حياته ستقيم هناك".

ولن يقيم جونسون (55 سنة) وسيموندس (31 سنة) في رقم 10 داوننغ ستريت، حيث سيقطن وزير المال ساجد جاويد، وسيقيمان في رقم 11، وهو أكثر اتساعاً لأنه شقة تضمّ 4 غرف نوم واسعة.

وكان رئيس الوزراء السابق توني بلير أول من قام بهذا الترتيب، وأقامت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وزوجها في 11 داوننغ ستريت.

ولم تظهر سيموندس كثيراً علناً، منذ شجار بينها وبين جونسون، ما دفع بجيران إلى استدعاء الشرطة الشهر الماضي، فانتقلا من مسكنهما.

وأكدت الحكومة أن سيموندس، التي تعمل في منظمة خيرية متخصّصة في البيئة، لن يكون لديها أي موظفين برواتب حكومية. وقالت الناطقة باسم الحكومة: "لن تترتّب على دافعي الضرائب تكاليف إضافية".