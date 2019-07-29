شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً ويحرر مناطق في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 20:15

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم (الاثنين)، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية رازح غربي محافظة صعدة.



وقال قائد اللواء السابع حرس حدود العميد بشير الشرعبي لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني، إن مدفعية اللواء استهدفت عناصر الميليشيات في قرية الصفراء الواقعة ما بين منطقتي الحصن وبني معين الاستراتيجيتين، مضيفاً: «الاستهداف جاء بعد رصد تحركات الميليشيات التي كانت تهدف إلى الهجوم على المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية القليلة».

وأشار إلى أن قوات اللواء السابع أفشلت المخطط الحوثي، وتكبدت الميليشيات قتلى وجرحى، فضلاً عن تدمير آليات تابعة لها.

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إلى ذلك، حررت قوات الجيش اليمني، اليوم، مناطق جديدة جنوب شرق مديرية ماوية بمحافظة تعز، بعد مواجهات خاضتها ضد الميليشيات.

وقال مدير مديرية ماوية عبدالعزيز الصراري، إن قوات من الجيش قادمة من مديرية الحشاء بمحافظة الضالع، التحمت مع أبناء مديرية ماوية في الأزارق وعزلتي باهر ومقيلان، وحررت مواقع وسلاسل جبلية مهمة في تلك المناطق وأهمها «شوكان وجبل ذيب»، مما اضطر الميليشيات إلى التراجع نتيجة تلقيها ضربات موجعة.

وأشار الصراري إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة للانقلابيين.