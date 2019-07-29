شكرا لقرائتكم محام بريطاني يدعو لإنشاء محكمة "نورمبرغ" لعناصر "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 17:57

يؤكد كريم خان الذي يقود تحقيقات الأمم المتحدة حول جرائم الارهابيين أنه على غرار ما حصل مع النازية، يجب تشكيل محكمة "نورمبرغ" جديدة ولكن هذه المرة للاستماع إلى ضحايا تنظيم "داعش" و"تفكيك" عقيدته.



على مدار العام الماضي، يجول هذا المحامي البريطاني العراق مع نحو 80 شخصاً لجمع الأدلة والشهادات.

يقر هذا الحقوقي ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم "داعش" (يونيتاد) بأن العمل الذي يقوم به "جبل يجب تسلقه"، بالتزامن مع قيام الأمم المتحدة بتحليل ما يصل إلى 12 ألف جثة استخرجت من من أكثر من مئتي مقبرة جماعية، و600 ألف شريط فيديو لجرائم "داعش"، إضافة إلى 15 ألف وثيقة لبيروقراطية التنظيم نفسه.

قبل خمس سنوات، كان التنظيم المتطرف يسيطر على أراض تساوي مساحة بريطانيا، و"الخلافة" تسيطر على سبعة ملايين شخص بين العراق وسورية، مع إدارات ومدارس وأطفال جنود.

أما بالنسبة لأبناء الأقليات الذين كانوا يعتبرون "زنادقة" أو "شيطانيين"، فقد قُتل الآلاف منهم، فيما تعرض آخرون للتعذيب أو الاسترقاق.

يقول خان في مقر الأمم المتحدة الشديد التحصين في بغداد إن التنظيم "لم يكن عصابة أو جماعة متمردة متنقلة، كانت جانبا غير معتاد" بالنسبة للعدالة الدولية.

ويضيف أنه لم يكن لدى التنظيم "أي "محرمات (...) من كان يعتقد أنه سيرى في القرن الحادي والعشرين، عملية صلب، إحراق رجال أحياء في أقفاص، واستعباد جنسي، وإلقاء رجال من الأسطح وقطع رؤوس؟"، وكل ذلك تحت أعين الكاميرات".

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ويشدد خان أنه رغم ذلك الرعب، تلك الجرائم "ليست جديدة (...) الجديد مع داعش هو الأيديولوجية التي تغذي الجماعة الإجرامية"، "مثل النازيين" من قبلهم.

كان للفاشية الألمانية في نورمبرغ عام 1945 و1946 أول محكمة دولية في التاريخ انشئت لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين المسؤولين عن عمليات قتل يهود بشكل منهجي.

ويقول خان إنه بعد التنظيم "يحتاج العراق والإنسانية إلى نورمبرغ خاصة". ويضيف أنه بعد هذه المحكمة "لا يمكن لأحد أن يتبنى مبادئ كفاحي (الذي كتبه أدولف هتلر) وأخذه على محمل الجد، سيتم تنشيط إشارات الإنذار للوعي الجماعي".

يتابع خان القول إن نورمبرغ أيضاً "فصلت سم الفاشية عن الشعب الألماني"، مؤكداً إنه "لم تكن هناك مسؤولية جماعية" بل أفراد مسؤولون، ومدانون.

وبالتالي، فإن محكمة التنظيم "قد تساعد على فصل سمّ داعش عن الطائفة السنية" الأقلية في العراق، الذي يشكل المسلمون الشيعة ثلثي سكانه.

وكما "علمت نورمبرغ ألمانيا وأوروبا" ، فإن محاكمة التنظيم ستخدم العراق و"أطراف أخرى في العالم، حيث قد تكون هناك مكونات عرضة للسقوط في دعاية داعش"، وفق خان.

ويحذر خان من أن هذه الأدلة التي تم جمعها من مقابر جماعية أو خيام النازحين أو من محفوظات التنظيم "لن تبقى في مكتب للزينة". ويضيف: "سترون في غضون شهرين، أننا سنأتي بعناصر لتعليمات جارية في بعض البلدان"، من دون تسميتها.