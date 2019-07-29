شكرا لقرائتكم «التعاون الخليجي» يطالب بوقف التدخلات الخارجية في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 20:45

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، عن قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني المتردي في منطقتي إدلب وحماة السوريتين، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار العمليات الإغاثية.



وطالب الزياني بوقف التدخلات الخارجية في سورية، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن السوري كافة، وتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سلمي يقوم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يسهم في رسم مستقبل يحقق آمال وتطلعات جميع أطياف الشعب السوري.