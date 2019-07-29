شكرا لقرائتكم قوات النظام السوري تسيطر على بلدتين قرب إدلب بعد معارك ضارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 19:40

حققت قوات النظام تقدماً قرب محافظة إدلب (شمال غربي سورية)، بعد سيطرتها على بلدتين خاضت فيهما على مدى أسابيع معارك ضارية ضد الفصائل المتطرفة والمقاتلة.



وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي تنفذه طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية نيسان (أبريل)، لا يستثني المستشفيات والمدارس والأسواق، ويترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

وتمسك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في إدلب ومحيطها، حيث تتواجد أيضاً فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.

وأورد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الإثنين، أنه "بعد معارك عنيفة مستمرة منذ الأسبوع الأول من حزيران (يونيو)، تمكنت قوات النظام من السيطرة على بلدتي تل ملح وجبين في ريف حماة الشمالي".

Advertisements

وأسفرت المعارك منذ مساء الأحد، عن مقتل 14 عنصراً من الفصائل فضلاً عن ثمانية عناصر من قوات النظام، وفق المصدر ذاته.

وأكد الإعلام الرسمي السوري "إعادة السيطرة" على البلدتين. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "الوحدات المشاركة بتطهير البلدتين نفذت عمليات نوعية استهدفت تجمعات المسلحين الإرهابيين ودمرت مقرات قيادتهم وعتادهم القتالي وقطعت بنيرانها محاور تحركاتهم".

وخلال الأشهر الماضية، تبدلت السيطرة على القريتين بين قوات النظام والفصائل مرات عدة، إلا أن قوات النظام سعت منذ حزيران (يونيو) لاستعادة السيطرة عليهما.

وتواصل قوات النظام السوري الإثنين قصفها الجوي والبري لمناطق عدة تمتد من ريف حماة الشمالي إلى ريف إدلب الجنوبي.