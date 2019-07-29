شكرا لقرائتكم «اللجان الشعبية الفلسطينية» تثمن مواقف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 19:07

أشادت «اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان» بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي «يوجّه الشكر دائماً للمملكة العربية السعودية وقيادتها، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الداعمة للقضية الفلسطينية والقدس الشريف».



وثمّنت اللجان في بيان صحافي اليوم (الاثنين)، «مواقف المملكة لما قدّمته وتقدّمه من مساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطيني ودعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية»، معربة عن إدانتها الشديدة «لكل المحاولات الجارية من أجل توتير العلاقات مع الأشقاء العرب».

وأكدت اللجان أنّ «فلسطين هي جزء لا يتجزّأ من الأمة العربية، وهي قضية العرب المركزية»، واستنكرت مجدّداً «جميع الأصوات النشاز التي تتطاول على الأشقاء العرب»، مشددة على أنّ «تلك الأصوات خارجة عن الصف الوطني الفلسطيني».

وأعربت اللجان الشعبية عن قلقها البالغ إزاء «العدوان الاسرائيلي المتصاعد في القدس المحتلة»، وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أجل وقف عدوانها في القدس والأراضي الفلسطينية.