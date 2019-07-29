شكرا لقرائتكم أفراد عائلات مقاتلي "داعش" يرفضون الاستسلام في مخيم الهول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مخيم الهول (سورية) - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 23:16

نساء يطعن الحراس ويحاولن الهرب، وأطفال يرشقون قوات الأمن والعاملين الإنسانيين بالحجارة وهتافات توجها رفع راية تنظيم "داعش".. في مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سورية، أفراد عائلات التنظيم الارهابي لا يستسلمون ويصعبون مهمة القوات الكردية.



خلال ساعات النهار، لا تتوقف الحركة في المخيم الذي يؤوي أكثر من سبعين ألف شخص. نساء ورجال يشترون من بسطات موزعة هنا وهناك، أطفال يلهون ويصرخون بين الخيم وسكان يحملون عبوات بلاستيكية للتزوّد بالمياه، في ظل حراسة مشدّدة ودوريات لقوات أمنية مسلحة تجوب المخيم ذهاباً وإياباً.

لكن هذه الزحمة لا تخفي حالة التوتر الكامن. وإذا كانت الشكوى من قلّة المساعدات وسوء الرعاية الطبية تتردّد على كل لسان، فإن نساء كثيرات يسارعنّ فور رؤية الكاميرا إلى تحية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي والتأكيد أنهنّ ينتظرن أوامره للعودة الى "أرض الخلافة" وترفع بعضهن إشارات ذات دلالات دينية.

وتتهم أم صهيب (23 عاماً) قوات الأمن الكردية "الأساييش"، المسؤولة عن أمن المخيم، بالتضييق على "المهاجرات"، وهي تسمية تطلق على زوجات الأجانب من مقاتلي التنظيم المتطرف.

وتقول بغضب، بينما يقف قربها عدد من النسوة إن قوات الأمن تجري "مداهمات خلال الليل على (خيم) الأخوات، لماذا يأخذونهن؟". وتقرّ بأنه "تمّ مرتين أو ثلاثة طعن الأساييش.. ومن يقمن بذلك هن المهاجرات" قبل أن تسأل "لماذا يطعنوهم؟ لأنهن يلقين الظلم".

وأم صهيب، عراقية وأم لثلاثة أطفال، قدمت إلى سورية قبل سنوات وتزوجت من أبو صهيب، مقاتل تونسي في صفوف التنظيم تقول إنه عمل في زرع العبوات الناسفة وقتل خلال عملية "انغماسية" نفذها ضد قوات سورية الديموقراطية في بلدة الباغوز.

وشكلت الباغوز الجيب الأخير للتنظيم في شرق سورية قبل أن تطرده منها قوات سورية الديموقراطية (قسد) إثر هجوم بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وخرج عشرات الآلاف من المدنيين وبينهم أفراد عائلات مقاتلي التنظيم وأنصاره مع تقدم العمليات العسكرية التي استمرت أشهراً، بينما أوقفت قوات سورية الديموقراطية الآلاف من مقاتلي التنظيم من سوريين وعراقيين وأجانب من جنسيات عدة.

لم تر أم صهيب أهلها منذ نحو ثلاث سنوات، لكنها لا تأبه لذلك. وتقول إن ما تريده اليوم هو أن "تعود الخلافة وأن نعود إليها".

وتضيف إن البغدادي "أوصانا ألا ننزع هذا الخمار وأوصانا بالدين والشرف والعقيدة، ونحن لن نخلف بوعده ولم نأت إلى المخيم إلا بأمره".

في أنحاء المخيم، يمكن رؤية كاميرات مثبتة على أعمدة إنارة لمراقبة المخيم نهاراً وليلاً. يرافق عناصر أمن النساء الأجنبيات أثناء خروجهن للتسوق أو زيارة العيادات الطبية، وسط خشية من هروبهن بعدما تكررت المحاولات وحوادث متفرقة.

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ويقول مسؤول قوات الأساييش في المخيم عامر علي: "ينظرون إلينا بعين العداء، وينجم عن ذلك مشاكل كثيرة"، تحاول قواته التصدّي لها ضمن امكانياتها.

وانتشر منتصف الشهر الحالي شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو فيه راية التنظيم السوداء مرفوعة على عامود إنارة تحيط به نساء وأطفال يهتفون "الله وأكبر".

ويوضح علي أن التنظيم "يريد أن ينشر أفكاره عبر نسائه" اللواتي "يرددن أننا نتبع للبغدادي وعندما رُفع العلم في المخيم قلن ذلك أيضاً".

وحذر مسؤولون أكراد مراراً من أن أطفال الارهابيين في المخيمات هم عبارة عن "قنابل موقوتة" إذا بقوا محاصرين وهم ينشأون على تعاليم التنظيم من أمهاتهم.

ويقول علي أن الأطفال يرمون القوات الأمنية بالحجارة بتحريض من أمهاتهنّ اللواتي يقلنّ لهنّ إن "هؤلاء قتلوا أباءكم ودمروا منازلنا".

وتؤوي مخيمات شمال شرق سوريا 12 ألف أجنبي من عائلات الارهابيين، هم اربعة آلاف امرأة وثمانية آلاف طفل، غالبيتهم في مخيم الهول المكتظ.

ويحاول بعض القاطنين في المخيم الهرب لإعادة تنظيم أنفسهم خارجه، وفق المسؤول الأمني الذي يجزم بأنه "لن يكون سهلاً على الأشخاص الذين انضموا الى داعش وقطعوا كل المسافات من بلدان بعيدة أن يتنازلوا عن أفكارهم".

وقبل أسابيع، حاولت إمرأة أجنبية من سكان مخيم روج أيضاً الهرب بعد نقلها إلى مستشفى في مدينة المالكية، وفق ما قال مصدران طبيان. وفي المستشفى، دخلت المرأة إلى إحدى الحمامات واستبدلت نقابها بلباس أبيض، إلا أن قوات الأمن الكردية تمكنت من إلقاء القبض عليها قبل ابتعادها.

ويروي مسؤول شؤون النازحين في الإدارة الذاتية شيخموس أحمد إنه في وقت سابق هذا الشهر "عمد البعض إلى مناشدة خليفتهم"، وقال إن النساء في مخيم الهول يهاجمنّ "القوات الأمنية والعاملين في المنظمات الدولية أيضاً".

ويعرب مراقبون عن خشيتهم من أن تشكل المخيمات سبباً لانتعاش التنظيم مجدداً، ما يدفع الإدارة الذاتية الكردية إلى مطالبة الدول المعنية باستعادة مواطنيها، إلا أن دول قليلة تجاوبت معها وبشكل محدود.

ويقول أحمد "يرون أنفسهم بأنهم التنظيم، ويحلمون بأن يعود إلى قوته (...) يتمسكون بأيديولوجيتهم وبأفكارهم، لا يزالون يشكلون خطراً".