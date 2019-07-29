سفارة السعودية في الفلبين تصدر تحذيراً لمواطنيها

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محمد عثمان - الرياض - مانيلا - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 18:31

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الفلبين، السعوديين المتواجدين في الفلبين من انتشار حمى الضنك.



وقالت السفارة في تحذيرها الذي أصدرته عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين)،: «تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة»، فيما دعت إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ.

وقالت السفارة في تحذيرها الذي أصدرته عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين)،: «تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة»، فيما دعت إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ.

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