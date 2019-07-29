السيسي يبحث مشروعات الربط الكهربائي مع حميدتي

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 16:59

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" وناقش معه الأوضاع في السودان.



وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريحات صحافية إن حميدتي "استعرض (مع الرئيس المصري) تطورات الموقف الحالي في السودان". وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريحات صحافية إن حميدتي "استعرض (مع الرئيس المصري) تطورات الموقف الحالي في السودان". وهذا هو اللقاء الأول بين السيسي وحميدتي منذ سقوط الرئيس السوداني عمر البشير في نيسان (ابريل). Advertisements وشدّد السيسي على "الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم أستقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق"، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية. وأوضح راضي أن "اللقاء تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية وفِي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين". ويأتي هذا اللقاء قبل استئناف المفاوضات بين الأطراف السودانية غدا الثلثاء حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وفي ايار (مايو) التقى رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان الرئيس المصري في القاهرة، في أوّل زيارة له خارج بلاده منذ تولّيه منصبه.



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