الرئيس الفرنسي يشيد بدور موريتانيا في الحفاظ على أمن غرب أفريقيا

نواكشوط - سبوتنيك. وأعرب ماكرون باتصاله عن استعداده لتعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين. ومن المرتقب إقامة حفل في العاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من آب/ أغسطس المقبل، لتنصيب ولد الغزواني الذي فاز بانتخابات الرئاسة التي جرت في 22 حزيران/ يونيو المقبل بنسبة 52 في المئة.

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