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© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
وأضاف البيان "إلغاء ما تبقى من رحلات لهذا اليوم وسنعلمكم بالمواعيد الجديدة حال ورودها من الشركات الناقلة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المطار أنه أوقف حركة الملاحة إثر تعرض المطار لعدة قذائف أثناء صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية المتجهة إلى مطار صفاقس، وبعد نحو ساعتين أعلن المطار فتح المجال الجوي.
وتوقفت الملاحة الجوية في المطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.
ويعد هذا المطار هو المطار الوحيد العامل حاليا في العاصمة طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار معيتيقة الليبي يعلن غلق مجاله الجوي للمرة الثانية بعد سلسة من القذائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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