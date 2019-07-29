الأمير فيصل يبكي... الملك سلمان وولي عهده يشاركان في وداع الأمير بندر (فيديو)

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لمشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز في المسجد الحرام.

​وشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مراسم دفن عمه الأمير بندر، وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للأمير محمد وهو يقف بجوار المقبرة التي دفن بها الأمير بندر.

​​وفي المقاطع المتداولة على "تويتر" يظهر جمع من أمراء الأسرة المالكة في السعودية وهم يأدون صلاة الجنازة على الأمير بندر.

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​وفي مقطع آخر يظهر الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وهو يقف بجوار المقبرة ويدعو لأبيه ويؤمن خلفه عدد من الأمراء، ويظهر تأثر الأمير فيصل وقد تحشرج صوته بالبكاء أثناء دعائه للأمير الراحل.

​وكان الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة الأمير بندر أمس الأحد، وجاء في الإعلان "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غد الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."

​والأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.