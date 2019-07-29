بالفيديو... توثيق حادث مروع ترك "أصداء واسعة" في السعودية

ووثق سائق الحادث، حيث قام قائد مركبة بالخروج من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر بسرعة جنونية بين السيارات، مما تسبب في حادث مروع لسيارة.

واصطدم السائق بسيارة فقد سائقها السيطرة عليها لتتجاوز الجدار الفاصل بين وتصطدم بعدد من المركبات التي كانت تسلك الطريق بالاتجاه المقابل.

وأعلنت السلطات السعودية التوصل للمركبة التي تسببت في الحادث الذي ترك أصداء واسعة على مستوى المملكة.

وذكرت سلطات المرور السعودية أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.