دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ZTE تقدم قريباً هاتف nubia Z20 بشاشة مرنة ودعم تسجيل فيديو 8K ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ZTE للإعلان الرسمي عن هاتف nubia Z20 في مؤتمر يعقد في 8 من أغسطس، وفي تفاصيل جديدة كشف عنها اليوم أشير إلى أن الهاتف يأتي بشاشة مرنة مع ميزة دعم تسجيل فيديو بدقة 8K.

كشف Ni Fei رئيس شركة ZTE خلال فعاليات مؤتمر Global Mobile Internet عن تفاصيل جديدة حول إصدار الشركة القادم nubia Z20، حيث أشار إلى أن هاتف Z20 ينطلق قريباً بشاشة مرنة، إلا أن الهاتف لن يتميز بتصميم قابل للطي بالكامل وهو ما أكدت عليه التسريبات المصورة التي نشرت للهاتف.

أيضاً من المقرر أن تدعم الشاشة المرنة في هاتف Z20 حواف وتصميم منحني للشاشة، لذا من المتوقع أن يتميز تصميم الهاتف بإطارات نحيفة جداً.

من جانب أخر ينطلق هاتف Z20 بميزة دعم تسجيل فيديو بدقة 8K، وهو ثاني إصدار لعمالقة الصين يأتي بهذه الميزة التي جاء بها هاتف Red Magic 3 خلال الفترة الماضية، كما أكد Ni Fei على أن الشركة تهدف لترقية كاميرة هواتفها الذكية لمستوى إحترافي في تسجيل الفيديو يدعم المستخدمين على الوجه الأمثل.

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ولقد نشرت بالفعل مؤخراً عينات لصور ألتقطتها كاميرة Z20، مع عينات من الصور يشار إلى أنها تأتي بميزة تكبير حتى 20 مرة، لذا يبدو أن nubia تعمل على ترقية تقنية الكاميرة في هواتفها الذكية بشكل سريع.

يذكر أن التسريبات تشير إلى خطط nubia لإطلاق نظارة واقع إفتراضي خلال فعاليات مؤتمر هاتف Z20 الذي يعقد في 8 من أغسطس، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل حول هذا الإصدار المرتقب من نظارات الواقع الإفتراضي حتى الآن.

المصدر

هذا الموضوع ZTE تقدم قريباً هاتف nubia Z20 بشاشة مرنة ودعم تسجيل فيديو 8K ظهر على التقنية بلا حدود.