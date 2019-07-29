تركى المالكى: ميليشيات الحوثى ارتكبت مجزرة فى سوق آل ثابت بصعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركى المالكى، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، بسبب وقوف آل ثابت وقفوا في وجه المشروع الإيراني في اليمن، وعلى المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن.
وأضاف المالكى ، خلال مداخلة هاتفية لقناة العربية، أن قوات التحالف تعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل الجرحى إلى جازان بالمملكة العربية السعودية .
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