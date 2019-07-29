شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: حمد بن خليفة يعيش أيامه الأخيرة وهو يرى دويلته الصغيرة فى عزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحلل السياسى السعودى، خالد الزعتر، إن حمد بن خليفة أمير قطر السابق، ووالد تميم بن حمد، يعيش أيامه الأخيرة وهو يرى دويلته الصغيرة فى عزلة ومنبوذة عن محيطها.

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": منذ فترة وهناك أنباء تتحدث بوتيرة متصاعدة عن تدهور الحالة الصحية لحمد بن خليفة ، حمد بن خليفه الذى كان يطمح بالزعامة الإقليمية، والذى كان يقول بعد 12 سنة لن يكون هناك دولة اسمها السعودية، يعيش أيامه الأخيرة وهو يرى دويلته الصغيرة فى عزلة ومنبوذة عن محيطها".

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وأوضح خالد الزعتر، أن العقلية السياسية القطرية فى تقديرى ليست بحاجة إلى " تحليل سياسى" هى بحاجة إلى " طبيب نفسى " دويلة صغيرة بحجم الأصبع على الخارطة " تطمح لأن يكون لها ثقل سياسى على الخارطة الدولية ، تارة تحاول لعب دور الوسيط ، وتارة تدعو الأطراف المتصارعه لضبط النفس ، وتارة تدين وتستنكر.