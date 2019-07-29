شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السعودى يقدم واجب العزاء فى وفاة الرئيس التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدم وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، واجب العزاء في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وذلك بتكليف من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين.

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جاء ذلك خلال استقبل رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر، مساء اليوم الإثنين، الوزير السعودي، حيث أعرب محمد الناصر عن شكره للملك سلمان وتقديره لوقوف المملكة إلى جانب تونس وشعبها في هذا المصاب الجلل، مبرزا علاقة المودة والأخوة الصادقة التي كانت تجمع الراحل بالملك سلمان بن عبد العزيز، وسعيهما المشترك لمزيد توطيد أواصر الأخوة المتينة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، جدّد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، التزام المملكة بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس، وحرصها على تعزيز علاقاتها الأخوية الوثيقة معها بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في المنطقة.