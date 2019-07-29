خادم الحرمين الشريفين يؤدى صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
كما أدى الصلاة على الفقيد الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
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