شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة ٢٠ر٣ درجة تضرب مدينة توزر التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الجوي التونسي اليوم الاثنين هزة أرضية بقوة 3.20 درجة على مقياس ريختر، وذلك بمنطقة شط الجريد من ولاية توزر. وسجلت محطات رصد الزلازل، خلال شهر يوليو الجاري ، 9 هزات أرضية تراوحت قوتها بين 2.09 درجة على مقياس ريختر (شمال شرقي وزرة – منطقة مرناق يوم 19 يوليو) و 3.40 درجة (غرب سليانة يوم 24 يوليو ) وفق بيانات نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني.

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