شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت فى القاهرة يشيد بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سفير دولة الكويت بالقاهرة، محمد صالح الذويخ، بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مصر والكويت، موضحا أن القيادة الكويتية الرشيدة تولى اهتماما خاصا بتعزيز هذه العلاقات ودفعها قدما إلى الامام.

وأشار الذويخ فى احتفال بمقر السفارة الكويتية بالقاهرة، بمناسبة انتهاء عمل عدد من الدبلوماسيين بالسفارة والمندوبية الدائمة بالحامعة العربية ورئيس المكتب الصحي وبعض مسئولى الهيئات الخاصة بالقاهرة، إلى وجود جالية مصرية كبيرة فى الكويت فضلا عن جالية كويتية في مصر بغرض الدراسة والسياحة ما يدلل على التفاعل المستمر بين البلدين الشقيقين ويتطلب استعدادا خاصا من جانب السفارة لمتابعة أوضاعهم علاوة علي ما تمثله علاقات البلدين من أهمية كبيرة وتعاون متشعب يشمل كافة الأصعدة .

ورحب السفير الذويخ بالدبلوماسيين الجدد ودعاهم إلى الاستفادة من فترة عملهم فى مصر وصقل خبراتهم، مشيرا إلى الثراء والتنوع الذى تتسم به الساحة المصرية.

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كما قام بتسليم الهدايا التذكارية ودروع التكريم للمغادرين متمنيا لهم التوفيق في مواقعهم الجديدة.