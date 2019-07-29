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الكويتيون ينفقون 36 مليون دولار يوميا على السفر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشفت إحصائية صادرة عن الطيران المدني الكويتي أن 275 ألف شخص يستعدون لقضاء عطلة عيد الأضحى في الخارج.

 

وبحسب صحيفة "القبس الكويتية" فإن المواطن الكويتي من أكثر المواطنين في الخليج إنفاقا على السفر، رغم عدم حدوث زيادات نوعية في الرواتب منذ سنوات طويلة.

 

وقدمت الصحيفة قراءة لأرقام ميزان المدفوعات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتي كشفت أن الإنفاق في السفر لم يتأثر كثيراً بالأوضاع المالية العامة والخاصة التي سادت بعد عام 2014، عندما هبطت أسعار النفط. 

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وأشارت إلى أنه في المتوسطات العامة يبلغ الإنفاق اليومي على السفر أكثر من 36 مليون دولار، ويشمل ذلك كل أبواب السياحة والترفيه والتسوق وغيرها من النفقات التي يصرفها الكويتي في الخارج.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن رقم 36 مليون دولار يشمل أيضاً نفقات دراسية وعلاجية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جانب الإنفاق السياحي البحت هو الطاغي خاصة في فصل الصيف.

 

 

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