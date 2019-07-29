شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 فى هجوم على سوق باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ذكر مصدر طبي ووسائل إعلام حوثية أن أكثر من عشرة مدنيين قتلوا في هجوم على سوق بمحافظة صعدة في شمال اليمن اليوم الاثنين.
وقال مدير مستشفى الجمهورية المحلي لرويترز إن 13 شخصا قتلوا وأصيب 23 آخرون في ضربات جوية بمديرية قطابر نفذها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران. وذكر تلفزيون المسيرة أن عدد القتلى ارتفع إلى 14.
واتهم المتحدث باسم التحالف الحوثيين بمهاجمة السوق دون أن يوضح نوع الهجوم أو يؤكد عدد القتلى.
وقال العقيد تركي المالكي في بيان أُرسل إلى رويترز "ما قامت به المليشيا الحوثية من اعتداء على سوق آل ثابت هو عمل إرهابي نكاية بالمواطنين اليمنيين وقبائل آل ثابت".
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