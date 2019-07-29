قدم: مواجهات نارية في افتتاح الدوري الجزائري

إبراهيم محمود/ الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الجزائري لكرة القدم، الإثنين، جدول مباريات الموسم الجديد 2019/2020، والمقرر له أن ينطلق 16 أغسطس / أب المقبل، وستشهد الجولة الأولى مواجهات قوية ومثيرة.

ويصطدم اتحاد العاصمة (حامل اللقب) بفريق وفاق سطيف خامس الموسم الماضي وأحد أبطال هذه المسابقة من قبل في مباراة من العيار الثقيل.

كما سيفتتح وصيف النسخة الماضية شبيبة القبائل مباريات الموسم الجديد بمواجهة نصر حسين داي، ويواجه بارادو ثالث الموسم الماضي مع العائد من جديد اتحاد بسكرة في مباراة متوسطة.

وجاء جدول الجولة الأولى كالتالي:

اتحاد بسكرة – بارادو

نصر حسين داي – شبيبة القبائل

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نجم مقرة – جمعية الشلف

أهلي برج بورعريج – شباب بلوزداد

مولودية وهران – اتحاد بلعباس

اتحاد العاصمة – وفاق سطيف

شبيبة الساورة – شباب قسنطينة

مولودية العاصمة – جمعية عين مليلة

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