تركيا تستعد لاستلام وإدارة 6 مدارس تابعة لـ"غولن" في بغداد

بغداد / حيدر قره ألب/ الخليج 365

قال السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، إن وقف المعارف التركي يستعد لاستلام وإدارة 6 مدارس كانت تابعة لمنظمة "غولن" الإرهابية، في منطقتي زيونة والمنصور بالعاصمة بغداد.

وأوضح السفير التركي، للأناضول، خلال زيارته التفقدية للمدارس، الإثنين، أنه مع بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل سيتم افتتاح المدارس وإدارتها من قبل وقف المعارف التركي وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف يلدز، أن مدارس وقف المعارف في مدينة أربيل العراقية تتمتع بمستوى تعليمي عالي جدا، حيث يتم تعليم الطلاب باللغات الإنجليزية والتركية والعربية.

Advertisements

وأشار يلدز، أن وقف المعارف يواصل جهوده في نقل معايير التعليم من تركيا إلى بغداد، لافتا إلى مواصلة الجهود لإدارة المدارس التركية في باقي المحافظات العراقية.

ودعا السفير التركي، الأسر العراقية لتسجيل أبنائها في مدارس الوقف لزيادة الروابط بين الشعبين عبر الأجيال القادمة.

ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لمنظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وعقب إحباط المحاولة، أعلنت تركيا إنشاء وقف المعارف وأسندت إليه مهمة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية التي كانت مرتبطة بالمنظمة الإرهابية في الخارج، وإنشاء أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.