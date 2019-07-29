قدم: الفرنسي رينارد مدرباً للمنتخب السعودي

إبراهيم محمود/ الخليج 365
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، دون الإعلان عن التفاصيل المادية للصفقة.
ووفقًا لبيان منشور على الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بموقع "تويتر"، "أول مدرب في التاريخ يحقق كأس إفريقيا مع منتخبين مختلفين، عاد بمنتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 20 عامًا، قفز بمنتخب المغرب من التصنيف 80 إلى 41، نقدّم لكم رينارد مدرب المنتخب الوطني الجديد".
ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه على "تويتر"، فيديو خاص عن المدرب وإنجازاته في كأس أمم إفريقيا مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار.
وعلق المدرب عبر حسابه على "تويتر"، "سعيد لبدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية.. في قارة جديدة".
رينارد (50 عامًا)، استقال من منصبه كمدير فني لمنتخب المغرب رغم امتداد تعاقده حتى 2022 بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي أمم إفريقيا الأخيرة في مصر.
وخاض المدرب الفرنسي مع المغرب 43 مباراة، حقق الانتصار في 23 وتعادل 9 مرات وخسر 11، وقاد أسود الأطلسي في مونديال روسيا الأخير عام 2018.
وتوج بلقب أمم إفريقيا مرتين الأولى مع زامبيا في 2012، والثانية مع كوت ديفوار في 2015.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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