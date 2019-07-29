أوروبا تدعو لمعاقبة المسؤولين عن قصف مستشفى ومدرسة في ليبيا

بروكسل/ يوسف خطيب/ الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إلى معاقبة المسؤولين عن الهجوم الذي نفذته قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، واستهدف مستشفى ومدرسة في العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أكد أن القانون الدولي يحمي البنى المدنية كالمدارس والمستشفيات.

وأضاف البيان: "نذكر كافة الأطراف بمسؤولياتها النابعة من القانوني الدولي الإنساني، وننتظر تحقيقا شاملا ومستقلا من أجل معاقبة المسؤولين".

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وشدد البيان على أن خفض التوتر في ليبيا ومواصلة الحوار يعدان شرطين من أجل الوصول لحل سياسي دائم.

والأحد، قتل 5 أشخاص إثر قصف جوي شنه طيران حفتر على مستشفى "السواني" الميداني جنوبي طرابلس.

والسبت، تعرضت مدرسة العلمين في منطقة الهاني بالعاصمة إلى أضرار جراء تعرضها لقصف عشوائي نفذته قوات حفتر.

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاتها في الفترة الأخيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.