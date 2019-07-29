الحوثيون يتهمون التحالف بقتل 13 مدنيًا في غارة بصعدة

اليمن/ الخليج 365
أعلن الحوثيون في اليمن، الإثنين، مقتل 13 مدنياً، وإصابة 26 آخرين بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، في محافظة صعدة، شمالي البلاد، وهو مالم يعقب عليه التحالف على الفور غير أنه غالبا ما ينفي مثل هذه الاتهامات.
وأضاف بيان للمتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، يوسف الحاضري، وصل الخليج 365 نسخة منه، أن "مقاتلات التحالف قصفت سوقاً شعبياً في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر، الواقعة على الحدود مع السعودية".
وأشار إلى أن القصف جرى في توقيت الذروة، حيث يتواجد المئات من المدنيين في السوق.
ووفق الحاضري، فإن الحصيلة لا تزال أولية، مشيرا إلى وجود 12 طفلاً بين الجرحى، أُصيبوا بشكل بالغ.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن استهداف المقاتلات السعودية للسوق، جاء "بعد الاستهداف الدقيق والناجح لصاروخ بدر F والذي أصاب تجمعاً عسكرياً لجنود سعوديين"، دون الحديث عن سقوط ضحايا.
وتوعد سريع عبر حسابه بفيسبوك، بهجمات مماثلة، على القوات السعودية.
وحتى الساعة (17:55 ت غ) لم يصدر أي تعليق من الحكومة اليمنية أو التحالف العربي على ما أورده المتحدثان.
وتصاعدت الهجمات والمعارك بين الحوثيين والقوات السعودية على الحدود بين البلدين، إذ كثفت الجماعة المسلحة شن هجمات جوية مكثفة بطائرات دون طيار على الأراضي السعودية، فيما يعلن التحالف إسقاطها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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