الدفاع التركية: تحييد إرهابي مدرج على القائمة الرمادية للائحة المطلوبين

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تحييد إرهابي اسمه مدرج على القائمة الرمادية للائحة المطلوبين للعدالة في البلاد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن سلاح الجو التركي تمكن من تحييد الإرهابي "بلال قبلان" في غارة نفذها الجمعة الماضي، بمنطقة "الزاب" شمالي العراق.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي بلال قبلان ملقب باسم "هفينريج تشارتشيلا" في صفوف منظمة "بي كا كا" الإنفصالية.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.