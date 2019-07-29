مباحثات كويتية عراقية حول أوضاع المنطقة

الكويت / الخليج 365

بحث وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، الإثنين، مع رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، "التحديات الإقليمية والتطورات بالمنطقة".

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن الصباح استقبل، الاثنين، الحلبوسي خلال زيارة يجريها الأخير إلى الكويت والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء "مجمل العلاقات التي تربط البلدین، وسبل تعزیزھا وتعمیقھا في كافة المجالات".

كما جرى "التباحث والتنسیق حول تعزیز آفاق العمل الثنائي المشترك، والسبل الكفیلة لمواجھة التحدیات المختلفة على الصعیدین الإقلیمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة التطورات التي تشھدھا المنطقة".

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وثمن رئیس البرلمان العراقي مساعي أمیر الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الرامية لإیجاد حل للأزمات في المنطقة، وتقریب وجھات النظر بین الأطراف، وسعيه نحو إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها.

كما أشاد الحلبوسي بدور الكويت في مساندة العراق والوقوف إلى جانبه عبر احتضانها لمؤتمر المانحین لإعادة إعمار العراق.

وفي فبراير/ شباط 2018، استضافت الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق، خرج بتعهدات لم تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، تشكل نحو 34 بالمائة من الاحتياج الفعلي للبلاد.

والسبت، بدأ الحلبوسي، زيارة غير محددة المدة على رأس وفد رسمي إلى الكويت، يبحث خلالها نتائج مؤتمر "الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق".

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