تونس.. عاهل الأردن يعزي في وفاة السبسي

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
قدم عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، الاثنين، واجب العزاء في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها ملك الأردن إلى تونس التي وصلها، الاثنين، قادماً من مصر.
ووفق بيان للديوان الملكي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أعرب الملك عبد الله، خلال تقديمه العزاء للرئيس التوسني المؤقت محمد الناصر، وعقيلة وأسرة السبسي في قصر قرطاج، عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة".
وقال العاهل الأردني: "بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، فقدنا قائدا حكيما، كرس حياته من أجل تونس الشقيقة وخدمة شعبها العزيز، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية".
وأشاد ملك الأردن بـ"الإسهامات الكبيرة للرئيس السبسي في مسيرة بناء تونس، وتطوير مؤسساتها، وتعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية فيها".
وخلال لقائه بالرئيس التونسي المؤقت، أكد العاهل الأردني "وقوف المملكة إلى جانب تونس الشقيقة، والحرص على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".
وتوفي السبسي، الخميس الماضي، عن 92 عامًا، في ذكرى إعلان الجمهوريّة (25 يوليو/ تموز 1957).
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